Gromee to czołowy polski DJ i producent oraz juror w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wielokrotnie podbijał listy przebojów utworami takimi jak „One Last Time (feat. Jasper Jenset)” czy „Cool Me Down” z INNA. Teraz powraca z nowym tanecznym hitem na który wszyscy czekali!

Tworząc „Broken” Gromee zaprosił do współpracy Olivię Addams, wschodzącą gwiazdę z Rumunii, która największą popularność zyskała dzięki singlowi „Stranger”. Utwór wspiął się na 1 miejsce najczęściej granych utworów w polskich radiostacjach.