Czołowy polski DJ i producent Gromee oraz INNA, królowa europejskiej sceny dance, stworzyli numer, którego hipnotyzujący refren nie wyjdzie z głowy słuchaczom przez najbliższe miesiące. „Cool Me Down” to utwór skrojony pod hit tego lata!

Po sukcesie utworu „WORTH IT” z wokalistką ADSIS, Gromee prezentuje kolejny singiel, który ma potencjał, aby podbić listy przebojów w całej Europie! W jego nowym utworze można usłyszeć rumuńską wokalistkę INNA, którą polska publiczność pokochała za hity takie jak „Sun Is Up”, „In Your Eyes” czy „Hot”.

„Jestem podekscytowana współpracą z Gromee’m! Liczę na to, że ten numer porwie was do tańca!” – mówi INNA, której ostatni singiel „Flashbacks” jest aktualnie jednym z najgorętszych hitów w Rosji, Rumunii, Bułgarii, Turcji czy na Ukrainie.

„Cool Me Down” to kolejny dowód na to, że Gromee – jak nazywają go koledzy z branży – to „maszyna do robienia przebojów”, a jego niezawodne wyczucie do muzycznych trendów przynosi współprace z wielkimi gwiazdami. Artysta ma nadzieję, że dzięki nowemu singlowi „poczujemy się jak na najlepszej letniej imprezie”.