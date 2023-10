Gromee i Kaeyra z tanecznym hitem „Lover”!

Topowy DJ i producent zdecydował się tym razem na współpracę z wokalistką okrzykniętą po jej występie w American Idol „objawieniem USA”.

Gromee niejednokrotnie pokazywał już, że potrafi stworzyć single, które szybko stają się ogromnymi hitami. Twórca takich numerów, jak „Cool Me Down” z INNĄ, czy „Górą ty” z Bedoesem i GOLEC UORKIESTRĄ, zdecydował się tym razem na współpracę ze wschodzącą gwiazdą polsko-amerykańskiej sceny muzycznej.

Kaeyra, a właściwie Karolina Baran, to 22-letnia wokalistka, która, choć urodziła się i żyje w Stanach, ma wyłącznie polskie korzenie. Karolina śpiewa i gra na instrumentach od dziecka, już w wieku 14 lat została odkryta przez Post Modern Jukebox, a jej wideo z grupą zgromadziło ponad 23 miliony wyświetleń. Wzięła udział w amerykańskim Idolu, gdzie znalazła się wśród najlepszej 20-tki 21. edycji. Poza tym próbowała swoich sił w 13. edycji American Got Talent, gdzie otrzymała od jury cztery razy głosy na “tak”. Ma na koncie również wykon hymnu przed meczem Chicago Bulls vs White Sox, a także koncert na jednym z największych festiwali w Stanach Zjednoczonych, czyli Lollapalooza.

Teraz Kaeyra rozwija swoją karierę również w Polsce. Stale wzbudza zainteresowanie mediów i planuje swoje kolejne wydawnictwa. Singiel z Gromee’m stanowi świetne przetarcie ścieżki na krajowej arenie i ma szansę stać się następnym radiowym hitem producenta. Zdecydowanie warto obserwować poczynania tej dwójki, bo „Lover” może wybrzmiewać w głośnikach wszystkich Polaków przez długie miesiące!