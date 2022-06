George Ezra już 10 czerwca zaprezentuje swój nowy album „Gold Rush Kid”. Drugim singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Green Green Grass”.

„Green Green Grass” to nieodparcie radosna piosenka o robieniu wszystkiego, co najlepsze, nawet jeśli wydaje się, że zbliża się najgorsze:

„Zielona, zielona trawo, błękitne, błękitne niebo, lepiej urządźcie przyjęcie w dniu mojej śmierci”, śpiewa George.

„Byłem na wakacjach w St Lucia z kilkoma przyjaciółmi w Boże Narodzenie 2018 roku, z dwójką najbliższych przyjaciół”, wyjaśnia George.

„Byliśmy w barze na plaży, pijąc domowej roboty poncz i Piton, lokalny lager, z trzema facetami, którzy tam pracowali. Wtedy rozbrzmiała muzyka, trzy ulice od morza. Minęło około pół godziny i musiałem iść zobaczyć, co to. Była tam impreza uliczna z trzema różnymi systemami dźwiękowymi; ludzie gotowali na ulicy. Zapytałem kobietę, co się dzieje, a ona powiedziała, że to pogrzeb dla trzech osób. Świętowali trzy życia! Pomyślałem: u nas w domu tak nie robimy. To było naprawdę piękne”.