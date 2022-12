„Wishlist” jest następstwem udanych wydawnictw, takich jak „Do It Better”, „Call It Love” czy „Rain In Ibiza”. Tym razem Felix ponownie wciska gaz do dechy – prędkość 150 uderzeń na minutę sprawi, że zapłonie każdy parkiet. To bez wątpienia jedna z najlepszych propozycji tego sezonu.