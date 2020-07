Evanescence powracają z nowymutworem „The Game Is Over”. To już drugi kawałek zapowiadający nadchodzącą płytę „The BitterTruth”. Będzie to pierwszy album z nowymi kawałkami zespołu po 9 latach. Klip do utworu „The Game isOver” został nagrany telefonem i przedstawiający wizualizację neonowego koszmaru. Wideo pojawi się w serwisie YouTube już w najbliższy piątek o 18:00. Podczas premiery na platformie zjawi się Amy Lee, która odpowie na pytania fanów.