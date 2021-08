W serwisach cyfrowych pojawił się wspólny utwór Eltona Johna i Duy Lipy w remiksie PNAU – „Cold Heart”.

„Cold Heart” to pierwsze spotkanie dwójki uwielbianych na całym świecie artystów. Ziarno współpracy zostało zasiane, gdy Dua za pośrednictwem Instagram Live zaprosiła Eltona do rozmowy na temat remiksu „Club Future Nostalgia”. Wzajemne sympatia i szacunek zaowocowały artystyczną relacją. Dua Lipa wystąpiła na organizowanym przez sir Eltona livestreamie Studio 2054, a następnie uświetniła koncertem organizowaną przez artystę galę The Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. W trakcie wydarzenia zebrano ponad 3 mln na działalność fundacji. Elton John, który podczas lockdownu na nowo odkrył przyjemność tworzenia w duecie, zaprosił Duę do pracy nad wspólnymi utworami.

„Cold Heart” to z jednej strony utwór, który doskonale znamy, a z drugiej – kompletnie nowa jakość za sprawą współczesnego sznytu nadanego przez trio PNAU. Australijczycy idealnie połączyli „Kiss The Bride” z 1983, „Rocketman” z 1972, „Where’s the Shoorach” z 1976 i wreszcie „Sacrifice” z 1989. PNAU współpracowali wcześniej z Eltonem Johnem nad albumem „Good Morning to the Night” z 2012, który zapewnił artyście pierwszy od 22 lat numer jeden na listach sprzedaży w Wielkiej Brytanii.