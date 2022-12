Piosenkarka, autorka tekstów i nagrodzona Emmy aktorka prezentuje singiel „Girl Like Me”. To nowa odsłona przeboju Edwyna Collinsa z 1994 roku „Girl Like You”, która jeszcze bardziej umacnia pozycję Dove Cameron jako przełomowej artystki kwestionującej role płciowe i władzę w związkach.

„Dorastałam słuchając oryginału Edwyna Collinsa, odkąd pamiętam jest jedną z moich ulubionych piosenek. Od wieków chciałam nagrać cover”, zdradza Dove. „Pewnego dnia wpadliśmy na pomysł, aby odwrócić ją pod kątem płci, a raczej napisać śmiałą odpowiedź na oryginał – z nieco bardziej klubowym punktem widzenia. To taka piosenka, którą chciałabym usłyszeć w tle sceny walki, w zwolnionym tempie, w filmie akcji moich marzeń”.

Dove zdobyła w tym roku tytuł Najlepszego nowego artysty na VMA i AMA, a także nominację na PCA. „Girl Like Me” jest kolejnym ekscytującym wydawnictwem artystki, które ukazały się od czasu debiutanckiego „Boyfriend”. Utwór znalazł się w pierwszej dziesiątce listy 100 najlepszych piosenek 2022 roku Billboardu, a niedawno pokrył się też platyną. Imponujące drugie miejsce na amerykańskej liście Top 40 Pop Chart oraz w pierwszej dwudziestce listy Hot 100 przekłada się na wyniki w streamingu – w samym serwisie Spotify piosenka zdobyła ponad 345 mln streamów.