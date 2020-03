Holenderski gwiazdor Don Diablo połączył siły z Zakiem Abelem, a efektem ich współpracy jest indie house’owy banger „Bad”. Don Diablo tak opowiada o najnowszym singlu:

„Bad” to zadziorny kawałek o grzesznych przyjemnościach. Każdy z nas może się z tym utożsamić w taki czy inny sposób. Muzycznie eksploruję różne brzmienia i staram się też przesuwać swoje granice jako producenta. Współautorem „Bad” jest utalentowany Elderbrook, a wokal, który słyszycie, należy do Zaka Abela – od dawna był on na liście moich wymarzonych współpracowników. Świetnie się bawiliśmy, nagrywając kawałek w Amsterdamie. Nie mogę się doczekać, aż wykonamy go razem na żywo.

Niedawno Don Diablo zajął 6. miejsce na prestiżowej liście Top 100 DJ Mag. Jego największym dotychczasowym hitem jest „Survive” ft. Emeli Sande i Gucci Mane, dużą popularnością cieszył się też utwór „Brave” w duecie z nominowana do Grammy Jessie J. Don Diablo jest także autorem oficjalnych remiksów m.in. dla Eda Sheerana, Rihanny, Coldplaya, Marka Ronsona i Miley Cyrus czy Anne-Marie. Producent regularnie pojawia się na najważniejszych scenach, w tym m.in. Creamfields, Tomorrowland, EDC Las Vegas, Ushuaia czy Hi Ibiza.

Zak Abel to marokańsko-angielski wokalista, kompozytor i muzyk, który w ubiegłym roku pojawił się gościnnie w wielkim hicie Duke’a Dumonta „The Power”. Utwór ma 7 mln wyświetleń w YouTube. Abel współpracował też z Gorgon City przy zachwycającym „Unmissable”, Wookie z „Higher” czy z Aviciim na „Ten More Days”.