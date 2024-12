Dominik Dudek z chwytającym za serce singlem “Ostatni Dzień”

“Piosenka opowiada o tym, żeby nie zostawiać ważnych rzeczy na ostatnią chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie ten moment, gdy kogoś zabraknie i nie będzie kolejnej okazji, żeby coś sobie powiedzieć lub wspólnie zrobić. Dlatego warto doceniać tu i teraz i czas ze swoimi bliskimi”

W teledysku do piosenki przedstawiono ostatnie 12 godzin pary zakochanych, którzy jedyne co chcą zrobić w obliczu nadciągającego końca świata to być razem. Dominik zagrał w nim drugoplanową rolę taksówkarza, który pomaga dotrzeć chłopakowi do swojej ukochanej.