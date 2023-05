Album promuje singiel “Idę”, energetyczny gitarowy kawałek, zachowujący charakter debiutanckiego singla. “Idę to pozytywna piosenka, która pomaga znaleźć siłę do życia i do działania. Mam nadzieje, że jej pozytywny wydźwięk pozwoli każdemu ją znaleźć i po prostu iść przez świat uśmiechniętym. Do napisania piosenki skłoniły mnie trudne momenty, przez które przechodziłem i z których się otrząsnąłem, a w trakcie których szukałem właśnie takich piosenek jak Idę” – wspomina Dudek. Artysta wystąpi z tym utworem w ramach konkursu Premier Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 10 czerwca.