„Something To Someone” to kolejny utwór gwiazdora, którym udowadnia, że znakomicie potrafi docierać do szerszej świadomości i operować emocjami, z których mogą czerpać najróżniejsi słuchacze. To opowieść o odległej miłości, która jednak nie skupia się na smutku, lecz na nadziei i próbie znalezienia pocieszenia.