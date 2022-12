Holender Falco van der Aker, czyli inaczej po prostu Deepend, łączy siły z Simonem Ward – frotmanem zespołu The Strumbellas, żeby stworzyć ostatni numer w tym roku. „Feel It In My Bones” to mieszanka mocnego wokalu z chwytliwym gitarowym riffem, która wpada w ucho od pierwszego przesłuchania.