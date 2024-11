Po spektakularnym sukcesie czterech singli z „Dziewczyny Pop” – czwartego studyjnego albumu artystki, który właśnie pokrył się podwójną platyną, przyszedł czas na piąty singiel – „Balladę o Niej” – do którego powstał piękny, poruszający i – jak mówi Artystka – najważniejszy klip w jej życiu.

To pierwszy teledysk w karierze Darii, który został wyprodukowany bez ekipy produkcyjnej i technicznej. Artystka stworzyła go wraz z cenionym operatorem, prywatnie jej partnerem – Mateuszem Dziekońskim. Duet zajął się nie tylko koncepcją, reżyserią i zdjęciami, ale także pełną produkcją, charakteryzacją aktorów i rekwizytami. Zdjęcia powstały jesienią w Nowym Jorku i zostały zarejestrowane na taśmie.

To zdecydowanie najbardziej osobista piosenka z całego albumu, w której Artystka opowiada o ukochanej Babci, która odeszła niespodziewanie i przedwcześnie latem ubiegłego roku. Za produkcję utworu odpowiada Bartosz Dziedzic.