Damiano David prezentuje „Silverlines” – debiutancki utwór stanowiący zapowiedź jego nadchodzącego solowego projektu. Utwór powstał we współpracy z angielskim piosenkarzem, tekściarzem i producentem Labrinthem, który zajął się również produkcją utworu. „Ta piosenka jest dla mnie wyjątkową opowieścią”, mówi Damiano w rozmowie z „Billboard”. „Zdarza się, że słyszymy piosenkę i myślimy: «O Boże, to o mnie». Dla mnie było to niezwykłe doświadczenie – pracować z tak wielkim artystą [jak Labrinth] nad utworem, który w zasadzie opisuje całą moją drogę”.

„Silverlines” to oszałamiająco dopracowana, wręcz filmowa kompozycja. Damiano prezentuje swój słynny, potężny i imponujący wokal w zupełnie nowym świetle, a sama piosenka łączy pełne emocji i poezji teksty z doskonałą produkcją Labrintha. Ta sama filmowa energia przenika również teledysk wyreżyserowany przez duet Nono + Rodrigo, których śmiała i dynamiczna narracja wizualna idealnie odzwierciedla utwór. W teledysku widzimy artystę w sennych obrazach, dramatycznych zbliżeniach i malowniczych krajobrazach.

„Osiągnąłem poziom wrażliwości, do którego wcześniej nie dotarłem, a także poziom szczerości, którego nigdy wcześniej nie udało mi się osiągnąć – zupełnie nie dlatego, że wcześniej nie byłem szczery w innych piosenkach”, dodaje Damiano. „Musiałem zagłębić się w siebie, aby dotrzeć do tych emocji, a potem przekształcić je w muzykę”.