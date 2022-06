„Brightsider” to piosenka zainspirowana optymistami, wszystkimi tymi, którzy mają wrodzoną zdolność dostrzegania jasnej strony życia nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W utworze Dagny opisuje jak sama, w okresie pozbawionym wielu nowych bodźców i zewnętrznych stymulatorów, poczuła potrzebę stworzenia przestrzeni do marzeń i oczekiwania na to, co życie ma najlepsze do zaoferowania. Podsumowując, „Brightsider” to smakowity, indiepopowy kąsek pełen pozytywnej energii.