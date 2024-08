Brytyjskie trio Clean Bandit oficjalnie powraca! Właśnie wydali nowy singiel „Cry Baby” z udziałem wokalistki ze szczyt list przebojów Anne-Marie oraz uznanego na całym świecie DJ-a i producenta Davida Guetty. Piosence towarzyszy oficjalny teledysk wyreżyserowany, wyprodukowany i zmontowany przez Clean Bandit.

„Cry Baby” to druga współpraca ośmiokrotnie nominowanego do nagrody BRIT zespołu Clean Bandit i Anne-Marie po ich uwielbianym na całym świecie utworze „Rockabye” z Seanem Paulem. Teledysk do „Rockabye” osiągnął 3 miliardy wyświetleń na YouTube, a sama piosenka jest jednym z czterech utworów Clean Bandit, które osiągnęły ponad miliard odtworzeń na Spotify, dzięki czemu czterokrotnie znaleźli się w Billions Club na Spotify. Jedynymi innymi brytyjskimi zespołami, którym udało się to osiągnąć są Queen, Arctic Monkeys, Coldplay i One Direction! „Trudno wyrazić słowami, jak wiele znaczy dla mnie «Cry Baby». Pomimo głębokiego bólu, który skrywa ta piosenka, wyszła delikatnie i zabawnie. Czasem nadal płaczę, gdy jej słucham, choć minęły 4 lata odkąd zaczęliśmy nad nią pracować. Jestem taka wdzięczna, że świat w końcu ją usłyszy!” – komentuje Grace Chatto z Clean Bandit.