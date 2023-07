To już trzeci nowy utwór Chromeo w ciągu ostatnich 4 miesięcy – optymistyczna miłosna piosenka z funkowym basem i niezapomnianym refrenem. “I don’t need a new girl, I feel so taken by you / And I know I played myself a time or two / But now I don’t have eyes for anyone” śpiewa Dave 1. Do utworu powstanie również teledysk.