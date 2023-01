Uwielbiany przez fanów „peoplepleaser” przepełniony jest ciepłymi wokalnymi harmoniami i podnoszącymi na duchu akordami gitary. Cat komentuje wydawnictwo: „«peoplepleaser» to to, co jest napisane na opakowaniu — moje zmagania z chęcią uszczęśliwiania innych ludzi i dlaczego w to brnę”. Artystka z południowego Londynu zaistniała na scenie, wspierając Eda Sheerana podczas tegorocznej europejskiej części jego stadionowej trasy Mathematics Tour. Artyści odwiedzili również Warszawę. Tym samym Cat zyskała nowy legion fanów na całym kontynencie. Nowy singiel Cat to znakomity dodatrk do jej kwitnącego portfolio. „People pleaser” ukazuje rozwój kunsztu Cat oraz jej talentu tekściarskiego.