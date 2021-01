Carla Fernandes wkracza w nowy rok z nowym singlem „Sweatpants”. Jest to chilloutowy utwór, w którym można usłyszeć klimatyczne, gitarowe brzmienia.

„Sweatpants” to idealna propozycja muzyczna do słuchania po szaleństwach sylwestrowej nocy, które – chociaż w tym roku zaledwie symboliczne – to szczególnie skłaniają do refleksji. Początek roku to dobry moment na przemyślenie i zamknięcie pewnych etapów, na przykład tych dotyczących spraw sercowych. Wsłuchanie się w niezwykle przyjemny głos Carli to najlepszy sposób na nowe początki.

„Sweatpants” to utwór o pogodzeniu się z rozstaniem czy zakończeniu jakieś relacji. Jest o momencie, w którym przestajesz płakać i akceptujesz sytuację. Zaczynamy myśleć, że może to nawet lepiej, że tak wyszło, może tak miało być. Dlatego wskakujemy w dresiki, oglądamy ulubione filmy i świetnie się bawimy w swoim towarzystwie. – Carla Fernandes