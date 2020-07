Carla Fernandes na szczęście nie zamierza porzucić śpiewania, by zostać tenisistką, jednak w swoim najnowszym klipie do singla „Por Qué” prezentuje iście sportowego ducha. Jej przeciwnikiem na korcie okazuje się były chłopak, a gościnnie w wideo pojawia się hiszpański gwiazdor Maikel Delacalle. Cały pojedynek ma bardzo zaskakujące zakończenie…

„Por Qué” to letni, popowy utwór z wyraźnymi elementami latino i r&b. To nie przypadek, ponieważ zarówno Carla, jak i Maikel, najlepiej czują się właśnie w takim repertuarze. Maikel Delacalle to młody, bardzo dobrze znany hiszpański raper i wokalista, który tworzy utwory w klimacie r&b, hip-hop i dancehall. Jego klipy mają miliony wyświetleń, a utwory goszczą na najważniejszych playlistach w Spotify oraz Apple Music.

Carla Fernandes to wokalistka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach. Tworzy i wykonuje muzykę, która jest połączeniem nowoczesnego popu z elementami latino. Urodzona w Londynie, a wychowana w wielokulturowej rodzinie w Polsce Carla posługuje się płynnie kilkoma językami, dlatego napisanie tekstu „Por Qué” w języku angielskim było dla niej czymś zupełnie naturalnym.

O swoim najnowszym singlu Carla mówi:

Piosenka „Por Qué” opowiada o toksycznej relacji. To nie musi być partner, chłopak czy dziewczyna – może to być ktoś z Twojej rodziny, znajomy, przyjaciel. Rodzi się wtedy pytanie, dlaczego do tego doszło. Chcieliśmy w tej piosence powiedzieć, że nie należy mieć poczucia winy czy wstydu ze względu na znalezienie się w trudnej, toksycznej relacji i że zadawanie sobie pytania „dlaczego?” jest wtedy czymś zupełnie normalnym.