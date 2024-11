„Goń” to utwór który opowiada o wsparciu w trudnych chwilach, nawet wtedy, gdy rzeczywistość jest pełna niewypowiedzianych emocji i nierozwiązanych problemów. Słowa oddają determinację, by być obecnym, by oferować pomocną dłoń i prowadzić przez ciemne chwile. To historia o oddaniu i sile, które sprawiają, że niezależnie od przeciwności, zawsze jest ktoś gotów pomóc nam odzyskać równowagę i walczyć o swoje marzenia.