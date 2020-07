Nominowany do Grammy DJ i producent Robin Schulz przedstawia oficjalny remiks klasycznego kawałka „Sun Is Shining” Boba Marleya. Przy tym kawałku nie da się nie tańczyć!

Energiczny, z klubowym sznytem – „Sun Is Shining” w wydaniu Robina Schulza zyskał uzależniającą linię basu oraz akordy na pianinie, które nadają kultowej kompozycji świeżości i wakacyjnego klimatu. Gdybyśmy szukali odpowiednika ciepłych promieni słońca w muzyce, z całą śmiałością moglibyśmy wskazać ten utwór. „Sun Is Shining” w oryginale ukazało się na albumie Boba Marleya & The Wailers „Soul Revolution” z 1971 roku. Jak mówi Robin Schulz: – Możliwość zremiksowania tego kawałka to prawdziwy zaszczyt. Bob Marley jest prawdziwą legendą. Niewątpliwie traktuję to jako przywilej i jeden z ważniejszych momentów w mojej karierze.

Schulz zyskał rozgłos w 2014 za sprawą remiksu „Waves” holenderskiego artysty hip-hopowego Mr Probz. Artysta otrzymał później nominację do Grammy w kategorii Najlepszy remix. Od tamtej chwili Robin Schulz współpracował m.in. z Davidem Guettą, Cheat Codes czy ostatnio z Winona Oak przy singlu „Oxygen”. Od 2015 roku Schulz regularnie pojawia się na słynnej liście DJ Mag „Top 100”.