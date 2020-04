Po epickim powrocie z hitem „RITMO (Bad Boys For Life)” – Black Eyed Peas prezentują kolejny singiel o nazwie „MAMACITA”, w którym gościnnie pojawił się Ozuna. Sześciokrotni zwycięzcy nagrody Grammy połączyli siły z latynoską gwiazdą – Ozuną. To artysta, który 4 razy pobił rekord Guinessa jako najlepiej sprzedający się latynoski artysta na świecie. Jego singiel „Fantasía” z najnowszego albumu – „NIBIRU” zdobył pierwsze miejsce zarówno na liście Billboard Latin Airplay i Latin Rhythm Airplay. W kawałku „MAMACITA” Black Eyed Peas łączą hip-hop, pop, muzykę klubową i latynoski rytm.

„MAMACITA” to drugi singiel zespołu wydany w nowej wytwórni oraz okazja do ogłoszenia nowego członka grupy, czyli J.Rey Soul! Podobnie jak Apl.de.ap, artystka pochodzi z Filipin. Fani Black Eyed Peas znają J.Rey Soul i pamiętają jej udział w projekcie z 2018 roku „Masters of the Sun Vol.1” oraz występy na trasie koncertowej zespołu z 2019 roku. Teledysk do singla został wyreżyserowany przez Juliena Christiana Lutza aka Director X. Na klipie ekipa Black Eyed Peas i Ozuna są ubrani w ciuchy Gucci – jest to znak nowej wielkiej kolaboracji.