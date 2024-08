Artysta zagra w piątkowy wieczór dla 30 tys. fanów w Sztokholmie.

Kilka tygodni po premierze „Look Who’s Laughing Now”, który stał się jednym z największych hitów tegorocznego lata, Benjamin Ingrosso wraca z nowym singlem „All My Life”. Piosenka ma wszystko, by powtórzyć sukces poprzednika. Warto dodać, że fani usłyszeli wspomniane „Look Who’s Laughing Now” po raz pierwszy w trakcie tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Benjamin wystąpił na scenie gościnnie, prezentując medley, na który złożyły się także „Kite” i będący owocem współpracy z Purple Disco Machine „Honey Boy”.

„All My Life” to czwarty singiel Benjamina wydany w barwach Universal Music. Choć studyjna wersja ukazuje się dopiero teraz, spora część fanów miała okazję słyszeć ten utwór już na jednym z niedawnych koncertów artysty. Uzależniający popowy kawałek uzdolnionego Szweda powstał z myślą o wykonywaniu go na największych scenach. Już w piątkowy wieczór artysta będę mógł zaprezentować go na żywo podczas wyjątkowego, wyprzedanego stadionowego koncertu w Sztokholmie, na którym będzie się bawić ponad 30 tys. fanów. Łącznie na trasę „Better Days” Benjamina sprzedano ponad 120 tys. wejściówek, co czyni ją największą tegoroczną w Szwecji.