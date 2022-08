W radiu coraz częściej można usłyszeć poprzedni utwór BEMY „6 Seconds”, ale zespół nie zwalnia tempa i wypuszcza kolejny, mocno pobudzający singiel.

„Better Life” powstało, aby pomóc zmotywować ludzi próbujących osiągnąć postawiony sobie w życiu cel. Szybkie tempo i energetyczny wokal dają kopa każdemu, kto dąży do sukcesu. – tak opisują ten numer członkowie zespołu BEMY.

Pierwszy po przerwie singiel „6 Seconds” zapewnił zespołowi dobry powrót na scenę muzyczną: BEMY są nominowani do prestiżowej nagrody Bursztynowego Słowika, która będzie przyznawana podczas Top Of The Top Sopot Festiwal w Operze Leśnej.

Zespół BEMY zdecydowanie ma ciekawą historię: podczas studiów mieszkali z Edem Sheeranem, a wokalista jest jednym z pierwszych, którzy docenili nowy singiel BEMY, którzy udostępnili go w swoich mediach społecznościowych. To za namową Kory wzięli udział w castingach do programu telewizyjnego Must Be The Music. Dotarli do jego finału co przyniosło zespołowi rzeszę fanów.