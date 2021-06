Zachwycająca wokalistka i kompozytorka Becky Hill prezentuje nowy singiel „Remember” nagrany we współpracy z Davidem Guettą.

„Remember” promuje nadchodzący debiutancki album Becky Hill. Artystka tak opowiada o utworze: – Cała moja kariera prowadziła do tego momentu! Mam w zanadrzu hit z Davidem Guettą oraz album, nad którym pracowałam całe swoje dorosłe życie. Dojście do tego momentu było okupione niemałym wysiłkiem. Moja cierpliwość była po drodze wielokrotnie testowana. Jednak warto było czekać, bo wreszcie moja wizja kreatywna i wizja na debiut mogą się zrealizować. Możliwość współpracy z Davidem Guettą to prawdziwy zaszczyt. Jestem niezmiernie dumna z wszystkiego, co udało mi się nagrać i wdzięczna wszystkim osobom, dzięki którym było to możliwe.

David Guetta dodaje: – Moim zdaniem Becky staje się jedną z wyjątkowych królowych muzyki dance. Ma niesamowity wokal, a dla mnie możliwość powrotu do muzyki house przy pracy nad „Remember” była świetnym doświadczeniem.