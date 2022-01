Bez względu na to, jak wiele sposobów na ucieczkę dostarcza nam współczesna technologia, nic nie może równać się z kontaktem z drugim człowiekiem.

W swym nowym singlu „Shut Off The Lights”, Bastille opuszczają metaświat, by odnaleźć na nowo radość z życia w otoczeniu najbliższych.

„Shut Off The Lights” to błyszcząca, gitarowa melodia i zaraźliwy bit, z wpływami lat 80. i alt-popową euforią. Piosenka, która bez wątpienia stanie się festiwalowym hymnem, ukazuje nieco inną perspektywę niż większość utworów na płycie „Give Me The Future”, zachęcając nas do rezygnacji z internetowego eskapizmu na rzecz tego, co mamy przed sobą. – Wyłącz światła, nie potrzebujesz ich, by tańczyć – słyszymy w piosence.