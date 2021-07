Bastille prezentuje nowy singiel „Distorted Light Beam” współnapisany i współprodukowany przez Ryana Teddera i Marka Crewa. To niezwykle chwytliwy kawałek, w stylu Bastille, który nie potrzebuje żadnych upiększających filtrów.

Wszystko zaczyna być science fiction… nową walutą wciąż rozszerzającej się przyszłości – J.G. Ballard

Bastille w swojej twórczości zawsze odnosi się do otaczającej rzeczywistości, ale czy w świecie zdominowanym przez fake newsy i w którym większość czasu żyjemy online, jest do czego się odnosić? W świecie, w którym możemy być kim chcemy, ale tylko z poziomu ekranu, tworząc avatary, które polerują wszelkie rozczarowania, jakie napotykamy po drodze?

Nuda XXI wieku zwielokrotniła potrzebę kreowania fantazji, co zostało dodatkowo podsycane przez pandemię. Upiększające filtry na Instagramie i wirtualne przestrzenie w świecie gier oferują nieskończoną wolność i większą radość z tego, co wirtualne, a nie prawdziwe.