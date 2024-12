„Do They Know It’s Christmas?” było nagrywane z trzech różnych okazji i w trzech różnych pokoleniach: Band Aid w 1984, Band Aid 20 w 2004 i Band Aid 30 w 2014. Rzecz, która zaczęła się jako skromna popowa piosenka świąteczna, urosła do rangi jednego z najdonioślejszych wydarzeń w historii muzyki popularnej. „Do They Know It’s Christmas?” zapędziło siły polityczne swoich czasów do realizacji konkretnych celów. Projekt zgromadził najważniejsze brytyjskie talenty rock’n’rolla ostatnich 40 lat. Aby uczcić ten monumentalny utwór i jego niezaprzeczalny wpływ, producent Trevor Horn wziął na warsztat wszystkie nagrania. Za pomocą najnowocześniejszych technik produkcji muzycznej połączył głosy kilku pokoleń w spójną całość.