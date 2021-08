„Like That” to następca świetnie przyjętego singla „Your Love (9pm)” ATB z Topic & A7S, które zgromadziło ponad 470 mln streamów na Spotify na całym świecie.

Niemiecka legenda muzyki dance ATB prezentuje nowy singiel „Like That” z gościnnym udziałem pochodzącego z Los Angeles Bena Samamy. Utwór to nasycony emocjami dance’owy kawałek, w którym idylliczne gitarowe riffy doskonale komponują się z chwytliwą linią basu.

ATB za sprawą „9pm (Till I Come)” na stałe zapisał się w historii muzyki – utwór był m.in. pierwszym utworem dance, który trafił na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii. Do jego największych przebojów należą ponadto takie klasyki jak „Don’t Stop”, „Ecstasy”, „Let U Go”, „What About Us”, „Move On” czy „When It Ends It Starts Again”. Artysta od niemal dwóch dekad pojawia się w prestiżowym zestawieniu DJ Mag „Top 100”, ma na koncie 10 albumów studyjnych oraz szereg złotych i platynowych płyt na całym świecie.