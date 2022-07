Artur Rojek powraca po krótkiej przerwie z nowym utworem i w doborowym towarzystwie!

„Pusty” to energiczny, słodko-gorzki i nieco punkowy utwór, który jest efektem współpracy artysty z cenionym producentem Magierą oraz jednym z najgłośniejszych debiutantów ostatnich lat – CatchUp’em. Teledysk do nowego singla został zainspirowany brytyjskimi teledyskami z przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. To niejedyny, nietuzinkowy singiel Artura jaki ujrzy światło dzienne w tym roku.

Ostatni projekt Rojka – album „Kundel”, wydany początkiem 2020 roku – spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów i krytyków, pokrywając się złotem. W międzyczasie Artur był jednym z gości, na bijącej wszelkie możliwe rekordy popularności, płycie sanah – „Uczta”. Ballada „Tęsknie sobie” w ciągu ostatnich czterech miesięcy została odsłuchana ponad 25 milionów razy we wszystkich serwisach streamingowych!

Oprócz nowości wydawniczych, Artur obecnie zajmuje się organizacją dwóch festiwali muzycznych – OFF Festival (5-7 sierpnia, Katowice) oraz Great September (15-17 września, Łódź).

Utwór „Pusty” został zmasterowany przez Piotra Przedborę i jest dostępny do odsłuchu w technologii Dolby Atmos.