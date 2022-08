„California Sun” to słodka mieszanka house’u i country, która przypomina jazdę autostradą przy kalifornijskim magicznym zachodzie słońca. AronChupa zadbał o to, aby słuchając jej poczuć się młodo, dziko i swobodnie! AronChupa miał swój wielki międzynarodowy przełom dzięki singlowi „I’m an Albatraoz” w 2014 roku. Z ponad 3,4 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify i 3,8 milionami obserwujących na YouTube, jego katalog zgromadził ponad 800 milionów streamów na samym Spotify i 2 miliardy wyświetleń w YouTube