DJ, producent i multidyscyplinarny artysta Anyma opublikował nowy singiel. „Hypnotized” to owoc jego współpracy ze światową gwiazdą Ellie Goulding. Wydana nakładem Interscope Records piosenka jest eksploracją wewnętrznej walki, polegającej na opieraniu się uczuciu do kogoś tylko po to, by emocje narastały z każdą próbą odepchnięcia ich. Potężna linia basu i bogate brzmienia syntezatorowe w połączeniu z urzekającym wokalem Ellie przenoszą słuchacza do pasjonującego świata dźwięków.