Annabelle napisała “flowers on my eyes” we współpracy z francuskim duetem producenckim Her Demons, który ostatnio współpracował między innymi z Davidem Guettą. Rezultatem jest, cytując jej słowa, „najwspanialsza wiosenna piosenka dla dziewczyn” o kobiecym pięknie, pewności siebie i radości życia.