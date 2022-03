Piosenki Amber Van Day zawsze niosą nadzieję i pokazują, że także z trudnej sytuacji jest wyjście, nawet jeśli nie jest to proste. Nie inaczej jest w przypadku „Good Morning”. – To uzdrawiające, ponieważ czasem kiedy udajesz odważną, kiedy sprawiasz wrażenie pewnej siebie, możesz rzeczywiście tak się poczuć. Kiedy wyobrażasz sobie swój własny film, w końcu zaczynasz w niego wierzyć. To dość śmieszne i na granicy urojeń, ale działa. Podkręćcie więc głośność, tańczcie, śpiewajcie i zacznijcie dzień z Amber Van Day. „Good Morning”!