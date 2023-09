Álvaro Soler otwiera nowy rozdział! Jego najnowszy singiel „Oxígeno” to strona, której jeszcze nie widzieliśmy. Artysta postawił na eksperymenty, łącząc elementy reggaeton i muzyki dance.

„Oxígeno” to czysta zabawa muzyką latynoską. Nie mogło zabraknąć tu także elektroniki – tym samym Soler nadał piosence nowoczesnego charakteru, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. „«Oxígeno» opowiada o próbowaniu czegoś nowego”, mówi artysta. „To dla mnie eksperyment polegający na łączeniu dźwięków z Ameryki Południowej, ale i pewnych wpływów z Japonii”.