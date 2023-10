Największy brazylijski artysta i cieszący się międzynarodowym uznaniem DJ, Alok, ma na koncie już sporo uznanych współprac. Teraz przyszła pora na nagrodzony Grammy duet The Chainsmokers oraz 20-letnią piosenkarkę Mae Stephens.

Trio może pochwalić się łącznie ponad 70 milionami stałych słuchaczy na Spotify, a „Jungle” tylko podniesie tę liczbę. Singiel ma uzależniający riff, który natychmiast zostaje w głowie .Premierze piosenki towarzyszy klip inspirowany science-fiction, w którym wystąpili wszyscy artyści. „Jungle” to zaraźliwa mieszanka ich stylów – od hipnotyzującego wokalu Mae i wrażliwości Aloka, po zaraźliwą produkcję The Chainsmokers. Jak mówi Alok: „Pracowaliśmy z The Chainsmokers nad «Jungle» już od ponad roku i cieszę się, że w końcu znaleźliśmy odpowiednią mieszankę. Mae idealnie do niej pasowała, a reakcja, jaką otrzymaliśmy podczas premiery na Tomorrowland w Belgii, dała nam do zrozumienia, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy usłyszą końcowy produkt i wystąpimy z nim na całym świecie