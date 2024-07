“Summer’s Back” pojawia się w samą porę, aby uchwycić gorące letnie klimaty! Łącząc energię z lat 2000 ze współczesną produkcją pop, owocuje elektryzującym tanecznym singlem. Piosenka cechuje się charakterystycznymi, rezonującymi wokalami na tle rytmicznego bitu i basu. Każde wejście refrenu dodaje dźwiękom kolorów, gdy klawisze podkreślają potężne wokale Jess Glynne, tworząc letnią fuzję z ponadczasowym tanecznym singlem duetu Moloko “Sing It Back” z 1999 roku. Z chwytliwymi tekstami jak „Summer’s back, it goes so fast, we’ll make it last, when it’s you and me” słuchacze zostają zabrani w euforyczną podróż.

„Zawsze kochałem tę piosenkę i jej radosną, skoczną melodię, jest klasyczna i ponadczasowa, i czuję się zaszczycony, mogąc ją odtworzyć dla nowego pokolenia fanów muzyki. Praca z Jess była niesamowita, jej wokale brzmią niesamowicie i nie mogę się doczekać reakcji, jakie ta piosenka wywoła tego lata, gdy będę ją grał na festiwalach. Mam nadzieję, że przyniesie dużo radości wszystkim i że będą tańczyć i tworzyć wiele nowych wspomnień z lata.” – ALOK