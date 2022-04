Dance-popowy, pełen elegancji kawałek „Run Into Trouble” łączy niepodrabialny wokal Dana Smitha z gładkimi syntezatorami oraz chwytliwą linią basu. Singiel to następca świetnie przyjętego najnowszego albumu Bastille, „Give Me The Future”, który zadebiutował na szczycie list sprzedaży w Wielkiej Brytanii.