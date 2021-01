Alle Farben to jeden z tych twórców, którzy potrafią dać drugą młodość hitom z przeszłości i już nie raz to udowodnił. To Alle Farben stworzył nową wersję przeboju „Supergirl” grupy Reamonn, która osiągnęła w Polsce status podwójnej platynowej płyty! Nowy singiel Alle Farben „LemonTree” to efekt współpracy DJa z Berlina z kultowym zespołem FoolsGardens, z którym stworzył nową wersję ich hitu z 1995 roku.