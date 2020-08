Po zwycięstwie w X edycji programu the Voice of Poland wokalistka zadebiutowała z utworem „Prawie My”, który przez jej fanów został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Po przekroczeniu bariery 5 milionów wyświetleń pod oficjalnym teledyskiem do tego singla, Alicja wygrała program Szansa na Sukces Eurowizja 2020 ze swoim anglojęzycznym utworem „Empires” tym samym wygrywając przywilej reprezentowania Polski na tej prestiżowej, międzynarodowej imprezie.

Ze względu na sytuację w kraju i na świecie konkurs Eurowizja 2020 został odwołany, a Alicja ten czas wykorzystała na kreatywną pracę w studiu i dziś powraca ze swoim 3 singlem!

Utwór „Gdzieś” jest piękną metaforą poszukiwania swojego miejsca na świecie – gdziekolwiek i u boku kogokolwiek ono jest. To także pierwszy singiel, którego Artystka jest autorką wspólnie z Bogdanem Kondrackim i Karoliną Kozak.