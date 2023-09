Alex Gaudino jest jednym z nielicznych włoskich DJ-ów i producentów, którzy mogą pochwalić się trzema singlami w Top 10 w Wielkiej Brytanii. Swój światowy sukces zawdzięcza takim przebojom, jak „Destination Calabria” (duet z Crystal Waters wybrany do reklamy QATAR Airways), „Watch Out”, „I’m In Love”, „What a Feeling” (z Kelly Rowland), „Lil’ Love”, „No More” i „Remember Me”. Alex jest także znany z zapierających dech w piersi remiksów dla takich artystów jak Mousse T, Carl Cox, Pete Tong, Tiesto, Armin van Buuren czy Benny Benassi. Jego magnetyzm oddają liczby – do tej pory artysta zgromadził ponad 350 milionów odtworzeń na Spotify i Apple Music oraz 400 milionów wyświetleń na YouTubie. Teraz do jego katalogu dołącza „Saturday” z Dopamine.