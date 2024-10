„I Like It” w mistrzowski sposób łączy dance’owe, pełne życia brzmienie Alesso z poruszającym wokalem Nate’a Smitha. Efekt to duet przełamujący bariery gatunkowe, który chwyta za serca i wprawia nogi w taniec. Nate Smith jest uznawany przez branżę za jedno z ciekawszych nazwisk w muzyce country. Utwory artysty spędzają rekordowy czas na playlistach radiowych w Stanach. Magazyn Billboard przyznał mu tytuł „Rookie of the Year”, czyli debiutanta roku. W „I Like It” słuchacze dostają ciepłe, pełne uroku brzmienie country i elektroniczne rytmy. Ta mieszanka z miejsca wpada do głowy, o czym warto przekonać się osobiście