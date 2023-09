Norweski fenomen popu, Aden Foyer, prezentuje nową wersję EP-ki „The Ballet Girl”, a wraz z nią swój nowy utwór „Galileo Galilei”. “Ta EP-ka odzwierciedla mój ostatni rok od wydania [singla] «The Ballet Girl». Piosenki powstały w zupełnie różnych miejscach, od norweskich lasów po meksykańską pustynię – wszystkie odzwierciedlają moją miłość do opowiadania historii na bardzo różne sposoby. Tematy obejmują to, co dziwne, jak i kwintesencję miłości i pożądania. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany możliwością podzielenia się tą kolekcją ze światem.” – komentuje artysta.