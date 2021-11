Album 30 został uznany przez krytyków najlepszym dziełem brytyjskiej artystki w dotychczasowej karierze. Rolling Stone w swojej pięciogwiazdkowej recenzji twierdzi, że „Adele nigdy nie brzmiała tak wściekle”, dodając „30 to najlepszy album Adele”. Variety zgodziło się z tą opinią i opisało 30 jako „Bogatą i zniewalająca kolekcję, która wydaje się być najlepszym co artystką stworzyła do tej pory”. Clash nazwał album „Dziełem, które jest personalnym i artystycznym triumfem”. I-D zauważył, że „Nikt nie robi tego lepiej”. Ten bardzo oczekiwany przez fanów i krytyków krążek zawiera 12 utworów, w tym znaną już chyba wszystkim piosenkę „Easy On Me”. Pierwszy singiel od swojej premiery cztery tygodnie temu okupuję czołową pozycję listy Billboard Hot 100. Udało mu się także pobić światowy rekord najczęściej odtwarzanego utworu w Spotify w premierowych 24 godzinach. Fani przed poznaniem całego krążka mieli okazję posłuchać trzech piosenek – „I Drink Wine, „Hold On” i „Love Is A Game” podczas specjalnego koncertu nagranego dla CBS – Adele One Night Only. Był to najchętniej oglądany w USA program rozrywkowy w 2021 roku. Przed telewizorami zgromadziło się więcej widzów, niż podczas oscarowej gali.