Adele powraca z nowym singlem i klipem do „Easy On Me”. To zapowiedź planowanej na 19 listopada premiery krążka o nazwie „30”. Już na początku tygodnia Adele podzieliła się z fanami w swoich mediach społecznościowych wiadomością o nadchodzącej płycie i podzieliła się inspirującym listem. Napisała w nim „Wreszcie jestem gotowa wydać ten album”. Wideo do „Easy On Me” zostało nagrane miesiąc temu w Quebec. To kolejna współpraca ze zwycięzcą Grand Prix w Cannes – Xavierem Dolanem („Mama”, „To tylko koniec świata”). „Szczerze miałem nadzieję, że ponownie uda się nam współpracować” – mówi o sesji nagraniowej Dolan. „Dla mnie nie ma silniejszych doznań, niż spotkanie dwóch artystów po latach przerwy. Ja się zmieniłem. Adele się zmieniła. To jest okazja, by celebrować to, jak się rozwinęliśmy, a zarazem pozostaliśmy wierni swoim marzeniom. Wszystko jest takie samo, ale jednak inne”. Wideo zaczyna się w tym samym domu, w którym wspólnie kręcili klip do „Hello” w 2015 roku.

„30” to pierwsza nowa muzyka Adele od wydania trzeciego albumu studyjnego „25” w listopadzie 2015 roku. Za produkcję na płycie odpowiadali wcześniejsi współpracownicy Adele: Greg Kurstin, Max Martin, Shellback i Tobias Jesso Jr., a także nowi: Inflo i Ludwig Göransson. „30” jest już dostępne w przedsprzedaży na całym świecie. Nowa kompozycja Adele zostanie wydana na CD, dwóch płytach winylowych, a także w specjalnej winylowej edycji limitowanej dostępnej tylko w Empiku.