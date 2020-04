Budynek Lubuskiego Teatru jest zamknięty, ale to nie oznacza, że aktorzy mają wolne. Umilają widzom czas czytaniem bajek i wierszy dla dzieci. Filmy pojawiają się na YouTubie i Facebooku.

Ostatnio, na zaproszenie teatru w Głogowie, wideo nagrał Robert Czechowski – dyrektor Lubuskiego Teatru. Przedstawił wiersz Jana Brzechwy „Pali się!”.

W mediach społecznościowych teatru pojawiają się też piosenki ze spektakli. Są to np. utwory z „Księgi Dżungli”. Również dorośli widzowie znajdą coś dla siebie. W sobotę i niedzielę o 18:00 teatr wystawi w sieci przedstawienie „Ach! Odessa-Mama”.

Będziemy przedstawiać spektakle archiwalne. W zależności od tego, jak długi będzie spektakl, będziemy to robić albo w całości, albo w aktach. Do głowy wpadają nam jeszcze inne fajne pomysły. Jeśli to wszystko nam wyjdzie, to od poniedziałku będziemy mieli nową formę zabawy dla naszych widzów, również na Facebooku.