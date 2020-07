W jakich warunkach będzie działał Lubuski Teatr od jesieni? Jego pracownicy na bieżąco śledzą sytuację epidemiologiczną i zastanawiają się, jakie znaleźć rozwiązanie, choć wiedzą, że nie sposób przewidzieć wszystkiego, co może się wydarzyć.

– Zakładamy dwa warianty – przyznaje dyrektor teatru, Robert Czechowski.

Ciężko jest cokolwiek zaplanować. Oczywiście siedzimy, intensywnie myśląc, co się wydarzy za chwilę. Żyjemy z wyobraźni, więc nietrudno sobie wyobrazić, co może być. A z drugiej strony – ciężko to przewidzieć. Zakładamy dwa zasadnicze warianty, czyli normalność – wówczas mamy przygotowany repertuar z premierą „Ożenku”, ale to jest wariant dosyć mało prawdopodobny. Przygotowujemy się też do drugiego wariantu, czyli do teatralnego reżimu sanitarnego. W salach widowiskowych, takich jak nasza, z klimatyzacją, w praktyce można liczyć mniej więcej 100 miejsc na dużej widowni i 12 do 15 na małej.