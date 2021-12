Już są i obowiązują nowe obostrzenia covidowe. Restrykcje dotyczą między innymi limitu osób na widowni w Lubuskim Teatrze. Od 1 grudnia jej obłożenie może wynieść maksymalnie 50% wszystkich dostępnych miejsc.

Pojawia się zatem pytanie co z osobami, które bilety mają kupione już od dłuższego czasu. Na przykład na spektakle sylwestrowe. Mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Według rządowych zapowiedzi limity nie będą jednak dotyczyły osób zaszczepionych.

Na to liczymy, ale też i na odpowiedzialność ludzi. Bo jak nie jesteś zaszczepiony, to siedź sobie w domu, czytaj książki. Bo takiego wyboru dokonałeś. A jak jesteś to serdecznie zapraszamy. Tylko jak to sprawdzić.